У благодійному фонді Білорусь майбутнього студентам, яких відрахували з білоруських вишів через участь у протестах, обіцяють допомогти зі вступом в українські вищі навчальні заклади.

Про це повідомив білоруський політик Валерій Цепкало.

– Благодійний фонд Білорусь майбутнього інформує про те, що студентам, яких незаконно відрахували з білоруських вишів, нададуть допомогу для вступу до університетів України, – йдеться у повідомленні.

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Події Білорусі

15 вересня Верховна Рада України не визнала президентські вибори у Білорусі, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

Рада вважає, що вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вони пройшли в умовах цілковитої відсутності змагання між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій.

Окрім того, в ЄС заявили, що Олександр Лукашенко не є легітимним президентом і вибори потрібно повторити під егідою ОБСЄ.