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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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09:15 - 17 сентября

Фоторепортеров Владимира Гридина и Александра Васюковича, которые выполняли свои профессиональные обязанности, арестовали на 11 суток.

Их задержали в Минске 13 сентября после несанкционированного Марша героев, на котором фоторепортеры работали для Нового времени и Tut.by.

Обоих обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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09:08 - 17 сентября

79 адвокатов записали видеообращение, в котором рассказали, что сейчас права задержанных перманентно нарушаются.

Они заявили, что не будут прекращать писать жалобы на незаконные действия и решения и в дальнейшем ,elen добиваться наказания виновных и освобождения невиновных.

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22:13 - 16 сентября

Александр Лукашенко лишил экс-посла Беларуси в Польше и Франции, члена президиума Координационного совета Павла Латушко, а также экс-посла в Словакии Игоря Лещеня дипломатического ранга.

Причина – “в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу”. Так говорится в указах.

Еще одним указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Латвии, а также лишил его дипломатического ранга “за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей”.

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18:29 - 16 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко, анализируя последние события в стране, назвал несколько государств, которые якобы на протяжении последних 10 лет готовились к этому. Среди них оказалась и Украина.

На встрече с политическим активом он заявил, что поэтапный разбор событий “проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров”.

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17:24 - 16 сентября

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову обвинили в призывах к захвату власти в Беларуси.

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14:20 - 16 сентября

В Кремле заявили, что президент Александр Лукашенко — легитимный президент Беларуси и ему не нужны гарантии безопасности со стороны его главной оппонентки на выборах Светланы Тихановской.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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11:00 - 16 сентября

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: Да. Даже больше.

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21:48 - 15 сентября

12 белорусских компаний решили перенести свою деятельность в Латвию.

Для ускорения процесса сформирована специальная команда, куда входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

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18:28 - 15 сентября

15 сентября в Белоруси проходили суды над задержанными во время воскресных мирных маршей активистами, среди них немало молодых людей.

Например, студента БГУИР Михаила Клачкова наказали за участие в марше 10 сутками административного ареста, передает сайт TUT.BY.

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13:17 - 15 сентября

Верховная Рада не признала президентские выборы в Беларуси. За это проголосовало 228 депутатов на заседании 15 сентября.

Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

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