Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
Фоторепортеров Владимира Гридина и Александра Васюковича, которые выполняли свои профессиональные обязанности, арестовали на 11 суток.
Их задержали в Минске 13 сентября после несанкционированного Марша героев, на котором фоторепортеры работали для Нового времени и Tut.by.
Обоих обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
79 адвокатов записали видеообращение, в котором рассказали, что сейчас права задержанных перманентно нарушаются.
Они заявили, что не будут прекращать писать жалобы на незаконные действия и решения и в дальнейшем ,elen добиваться наказания виновных и освобождения невиновных.
Александр Лукашенко лишил экс-посла Беларуси в Польше и Франции, члена президиума Координационного совета Павла Латушко, а также экс-посла в Словакии Игоря Лещеня дипломатического ранга.
Причина – “в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу”. Так говорится в указах.
Еще одним указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Латвии, а также лишил его дипломатического ранга “за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей”.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, анализируя последние события в стране, назвал несколько государств, которые якобы на протяжении последних 10 лет готовились к этому. Среди них оказалась и Украина.
На встрече с политическим активом он заявил, что поэтапный разбор событий “проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров”.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову обвинили в призывах к захвату власти в Беларуси.
В Кремле заявили, что президент Александр Лукашенко — легитимный президент Беларуси и ему не нужны гарантии безопасности со стороны его главной оппонентки на выборах Светланы Тихановской.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.
На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: Да. Даже больше.
12 белорусских компаний решили перенести свою деятельность в Латвию.
Для ускорения процесса сформирована специальная команда, куда входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).
15 сентября в Белоруси проходили суды над задержанными во время воскресных мирных маршей активистами, среди них немало молодых людей.
Например, студента БГУИР Михаила Клачкова наказали за участие в марше 10 сутками административного ареста, передает сайт TUT.BY.
Верховная Рада не признала президентские выборы в Беларуси. За это проголосовало 228 депутатов на заседании 15 сентября.
Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.