Это не вмешательство: Тихановская призвала мир надавить на Лукашенко

При помощью видеосвязи из Литвы главный оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская выступила с обращением к Совету ООН по правам человека, в котором призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека белорусскими властями.

— Масштабы и жестокость методов, используемых режимом, является явным нарушением всех международных норм, — сказала она.

В то же время Тихановська отметила, что международное влияние на власти Беларуси не является вмешательством во внутренние дела страны, а лишь решением “общего вопроса человеческого достоинства”.

Также оппозиционер напомнила, что демонстранты готовы к мирному диалогу с белорусскими властями.

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Жертвы протестов

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин заявила на заседании ООН, что во время протестов в Беларуси более 10 тыс. человек были “жестоко арестованы”.

Правозащитники получили более 500 сообщений о пытках и тысячи сообщений о “жестоких избиениях”.

— Мне сообщили об изнасилованиях, поражениях электрическим током и других формах физических и психологических пыток, — сказала она.

Марин заявила, что государства-члены должны действовать, чтобы предотвратить большой геополитический разрыв.

— Не давайте позволить очередному железному занавесу спуститься на европейский континент, — сказала она.

Источник: BBC