Беларусь закрывает границы? Реакция мира на заявление Лукашенко

На женском форуме в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной.

— Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — отметил Лукашенко.

Также он обратился и гражданам этих стран, чтобы те “остановили своих безумных политиков”, ведь этого грозит войной.

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— Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне! — заявил Александр Лукашенко.

Конечно, такие громкие заявления политика не остались без внимания как его оппонентов, так и международных лидеров.

Оппозиционный политик Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко уже пугал несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве родины.

— То, что он наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все беларусы – один народ, — заявила Тихановская.

Реакция ООН, Литвы, Польши и Украины на слова Лукашенко о закрытии границ

Во время срочных дебатов относительно ситуации с правами человека в Беларуси спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин заявила, что существует возможность появления “очередного железного занавеса” в Европе.

— Не позволяйте очередному железному занавесу опуститься на европейский континент, — отметила Марин.

В рамках дебатов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стремление беларуского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция власти страны на этот мирный запрос не соответствует универсальным обязательствам государств по защите прав человека.

Также он напомнил, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) одни из первых призвали Минск к сдержанности и диалогу, однако в ответ звучат лишь беспочвенные обвинения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем комментарии относительно призыва Лукашенко к народам Украины, Литвы и Польши “остановить своих безумных политиков” был не таким дипломатичным. Более того, это пока самый острый комментарий от украинской власти.

— Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина, — отметил Аваков.

Также украинский министр отметил, что желает Беларуси только мира и процветания, а Украина во внутренние дела других стран не вмешивается.

— Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств, — добавил Арсен Аваков.

18 сентября президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Стороны обсуждали введение региональных санкций против Беларуси.

— Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип: границы могут быть закрыты с обеих сторон, — заявил Науседа.

Главы государств отметили, что пока не были предприняты активные действия относительно закрытия границ.

Почему заявление о закрытии границ демонстрирует слабость власти в Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Маркиян Лубковский отметил, что правильным решением для Александра Лукашенко были бы перевыборы. Мол, если ты уверен в своей власти, то развей все сомнения в победе на президентских выборах.

— Однако Лукашенко идет по классическому пути всех диктаторов, которые пытались как-то усилить свои позиции, но в результате терпели фиаско. Я это говорю, имея опыт работы в Союзной Республике Югославия. Похожим путем шел Слободан Милошевич, — рассказывает дипломат.

Слободан Милошевич президент Союзной Республики Югославия. Именно его считают ключевой фигурой в конфликтах, которые привели к распаду Югославии в начале 1990-х годов. В 2002 году экс-президент Югославии и Сербии предстал перед Гаагским трибуналом. Его обвиняли в ряде преступлений в бывшей Югославии. Однако своего приговора он не дождался. Суд, который длился более четырех лет, завершился неожиданной смертью Милошевича от инфаркта.

То есть мы видим, что Лукашенко идет путем автократических лидеров, который в итоге может иметь печальный конец. А его заявления о закрытии границе ни что иное, как “бряцание оружием”, а делаются они ради консолидации его электората и правящей верхушки.

— Под этой внешней силой кроется слабость, — отметил дипломат.

По словам Лубковского, если Лукашенко действительно закроет границы с Литвой и Польшей, то это лишь ускорит интеграцию беларуского народа в европейское пространство.

Что касается Украины, то усиление границ в Беларуси, вряд ли повлияет на наше государство. Пограничники со своей стороны должны только мониторить ситуацию и маневры на границе.

К слову, о конкретных шагах пока не приходится говорить, ведь в Государственном пограничном комитет Беларуси заявили, что пункты пропуска работают, а охрана границы осуществляется в усиленном режиме с применением тактических резервов.

Евгения Шапоренко