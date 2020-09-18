Це не втручання: Тихановська закликала світ натиснути на Лукашенка

За допомогою відеозв’язку з Литви головний опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до Ради ООН з прав людини, в якій закликала міжнародне співтовариство відреагувати на порушення прав людини білоруською владою.

– Масштаби та жорстокість методів, що використовуються режимом, є явним порушенням усіх міжнародних норм, – сказала вона.

Водночас Тихановська зазначила, що міжнародний вплив на владу Білорусі не є втручанням у внутрішні справи держави, а лише вирішенням “загального питання людської гідності”.

Також опозиціонер нагадала, що демонстранти готові до мирного діалогу з білоруською владою.

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Жертви протестів

Спецдоповідач ООН з прав людини в Білорусі Анаїс Марін заявила на засіданні Ради ООН, що під час протестів у Білорусі понад 10 тис. людей були “жорстоко заарештовані”.

Правозахисники отримали понад 500 повідомлень про тортури та тисячі повідомлень про “жорстокі побиття”.

– Мені повідомили про зґвалтування, ураження електричним струмом та інші форми фізичних та психологічних тортур, – сказала вона.

Марін заявила, що держави-члени повинні діяти, щоб запобігти великому геополітичному розриву.

– Не давайте дозволити черговій залізній завісі спуститися на європейський континент, – сказала вона.

Джерело: BBC