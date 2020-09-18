Білорусь закриває кордони? Реакція світу на заяву Лукашенка

На жіночому форумі в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордонів з Литвою і Польщею, а також про посилення кордону з Україною.

– Ми не знаємо, що вони викинуть далі. Ми розуміємо, що в їх арсеналі залишилося трохи прийомів, перш ніж розв’язати гарячу війну. Тому ми змушені відвести війська з вулиць, пів-армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу – насамперед, з Литвою та Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною, – зазначив Лукашенко.

Також він звернувся і до громадян цих країн, щоб ті “зупинили своїх божевільних політиків”, адже це загрожує війною.

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– Я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися на театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання. Тому я хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв’язати війну! – заявив Олександр Лукашенко.

Звичайно, такі гучні заяви політика не залишилися без уваги як його опонентів, так і міжнародних лідерів.

Опозиційний політик Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко вже лякав неіснуючими ворогами, звинувачував мирних людей у насильстві, а справжніх патріотів – у зраді батьківщини.

– Те, що він наговорив про закриття кордонів – це новий рівень відриву від реальності. Це слова слабкої людини з її власним уявним світом. Не слухайте і не звертайте уваги на те, що говорить Лукашенко. Він втратив будь-яку довіру. Всі наші сусіди – наші друзі. Всі білоруси – один народ, – заявила Тихановська.

Реакція ООН, Литви, Польщі та України на слова Лукашенка про закриття кордонів

Під час термінових дебатів щодо ситуації з правами людини в Білорусі спецдоповідач ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марін заявила, що існує можливість появи “чергової залізної завіси” в Європі.

– Не дозволяйте черговій залізній завісі опуститися на європейський континент, – зазначила Марін.

В рамках дебатів глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що прагнення білоруського суспільства пов’язані винятково з реалізацією фундаментальних демократичних свобод, а насильницька реакція влади країни на цей мирний запит не відповідає універсальним зобов’язанням держави щодо захисту прав людини.

Також він нагадав, що країни Люблінського трикутника (Україна, Литва і Польща) одні із перших закликали Мінськ до стриманості та діалогу, однак у відповідь лунають лише безпідставні звинувачення.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму коментарі щодо заклику Лукашенка до народів України, Литви та Польщі “зупинити своїх божевільних політиків” був не таким дипломатичним. Ба більше, це поки найгостріший комментар від української влади.

– Лукашенко, схоже зовсім звихнувся на своїй владі та параної навколо цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна, – зазначив Аваков.

Також український міністр зазначив, що зичить Білорусі лише миру та процвітання, а Україна у внутрішні справи інших держав не втручається.

– Народ кожної країни має право самостійно визначати свою долю, без зовнішніх втручань, – додав Арсен Аваков.

18 вересня президент Литви Ґітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Сторони обговорювали введення регіональних санкцій проти Білорусі.

– Я вважаю, що це провокація без конкретних підстав. Влада деяких країн просто забуває, що в міжнародних відносинах діє дзеркальний принцип: кордони можуть бути закриті з обох сторін, – заявив Науседа.

Глави держав зазначили, що поки не було жодних активних дій щодо закриття кордонів.

Чому заява про закриття кордонів демонструє слабкість влади в Білорусі

Надзвичайний і Повноважний посол України Маркіян Лубківський зазначив, що правильним рішенням для Олександра Лукашенка були б перевибори. Мовляв, якщо ти впевнений у своїй владі, то розвій всі сумніви щодо перемоги на президентських виборах.

– Проте Лукашенко йде класичним шляхом всіх диктаторів, які намагалися ніби-то посилити свої позиції, але в результаті зазнавали фіаско. Я це говорю, маючи досвід роботи у союзній республіці Югославія. Схожим шляхом йшов Слободан Милошевич, – розповідає дипломат.

Слободан Милошевич президент Союзної Республіки Югославія. Саме його вважають ключовою фігурою у конфліктах, які призвели до розпаду Югославії на початку 1990-х років. У 2002 році екс-президент Югославії і Сербії постав перед Гаазьким трибуналом. Його звинувачували у низці злочинів у колишній Югославії. Однак свого вироку він не дочекався. Суд, який тривав понад чотири роки, завершився несподіваною смертю Мілошевича від інфаркту.

Тобто ми бачимо, що Лукашенко йде шляхом автократичних лідерів, який в результаті може мати сумний кінець. А його заяви про закриття кордоні ніщо інше, як “брязкання зброєю”, а робляться вони заради консолідації його електорату та правлячої верхівки.

– За цією зовнішньою силою криється слабкість, – зазначив дипломат.

За словами Лубківського, якщо Лукашенко насправді закриє кордони з Литвою та Польшею, то це лише прискорить інтеграцію білоруського народу в європейський простір.

Щодо України, то посилення кордонів у Білорусі, наврядчи матиме вплив на нашу державу. Прикордонники зі свого боку мають лише моніторити ситуацію та маневри на кордоні.

До слова, про конкретні кроки поки не доводиться говорити, адже в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що пункти пропуску працюють, а охорона кордону здійснюється у посиленому режимі із застосуванням тактичних резервів.

Євгенія Шапоренко