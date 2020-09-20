В Великобритании ввели штрафы для людей, которые отказываются от самоизоляции.

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, за отказ и нарушение правил карантина они будут платить от £1 тыс. до £10 тыс.

Нововведение начнет действовать с 28 сентября и будет касаться граждан, у которых подтвердили коронавирус, и тех, кто находится под наблюдением из-за контакта с больным.

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Кроме того, правительство страны анонсировало единоразовую выплату в размере £500 людям с низкими доходами, а также административную ответственность для работодателей, которые наказывают своих сотрудников, которые вынужденно находятся на самоизоляции.

Правила самоизоляции

Самоизоляция — один из методов борьбы с коронавирусом, ведь больной уединяется и не может дальше распространять вирус.

Почти с самого начала действия карантинных мер в Украине ввели обязательную самоизоляцию для больных и определенных категорий населения.

Подробнее о правилах самоизоляции в Украине читайте на Фактах ICTV.