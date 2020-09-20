У Великій Британії запровадили штрафи для людей, які відмовляються від самоізоляції.

За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, за відмову та порушення правил карантину вони платитимуть від £1 тис. до £10 тис.

Нововведення розпочне діяти з 28 вересня і стосуватиметься громадян, у яких підтвердили коронавірус, та тих, хто перебуває під наглядом через контакт з хворим.

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Крім того, уряд країни анонсував одноразову виплату у розмірі £500 особам з низькими доходами, а також адмінвідповідальність для роботодавців, які карають своїх співробітників, що вимушено перебувають на самоізоляції.

Правила самоізоляції

Самоізоляція – один із методів боротьби з коронавірусом, адже хворий усамітнюється і не може далі поширювати вірус.

Майже з самого початку дії карантинних заходів в Україні запровадили обов’язкову самоізоляцію для хворих та певних категорій населення.

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