В Австрии началась вторая волна коронавируса Covid-19. За последние дни наблюдается более 800 случаев заболеваний в сутки. В связи с этим власти усилили карантинные ограничения.

Отныне в стране запрещено проводить мероприятия в закрытом помещении при участии более 10 человек. В то же время на открытом воздухе позволили с количеством не более 100 человек.

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Но если событие предполагает соблюдение правил безопасности и наличие специально обозначенных сидячих мест, можно привлекать до 1,5 тыс. участников в помещении. Под открытым небом — до 3 тыс.

Усиление карантина в Израиле

В этом месяце правительство Израиля инициировало жесткий карантин из-за отрицательной динамики коронавируса. Среди ограничений — закрытие учебных заведений, ТРЦ, баров и ресторанов, запрет отходить от своего дома более чем на 1 км.

Кроме этого, собираться в помещении можно 10 лицам, на улице — до 20.

Источник: Укринформ