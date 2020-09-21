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Факти / Світ

Друга хвиля коронавірусу – в Австрії посилюють карантин

В Австрії розпочалася друга хвиля коронавірусу Covid-19. За останні дні спостерігається понад 800 випадків захворювань на добу. У зв’язку з цим влада посилила карантинні обмеження.

Відтепер у країні заборонено проводити заходи у закритому приміщенні за участі понад 10 осіб. Водночас просто неба дозволили з кількістю не більше як 100 осіб.

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Але якщо подія передбачає дотримання правил безпеки та наявність спеціально позначених сидячих місць, можна залучати до 1,5 тис. учасників у приміщенні. Просто неба – до 3 тис.

Посилення карантину в Ізраїлі

Цього місяця уряд Ізраїлю ініціював жорсткий карантин через негативну динаміку коронавірусу. Серед обмежень – закриття навчальних закладів, ТРЦ, барів і ресторанів, заборона відходити від свого будинку більше як на 1 км.

Крім цього, збиратися у приміщені можна 10 особам, на вулиці – до 20.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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