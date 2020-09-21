Газопровод Северный поток-2 российский Газпром прокладывает по дну Балтийского моря с 2015 года. Проект изначально не имел экономического смысла. Целью было пустить российское голубое топливо напрямую в Германию и избавиться от зависимости от украинской транзитной трубы. И этим развязать Кремлю руки для дальнейшей агрессии в Украине.

Агрессивную природу нового газопровода прекрасно понимали в Киеве, Варшаве, Вашингтоне. Но Берлин решил ее не замечать. На самом деле ни Германии, ни Австрии эта российская труба не нужна.

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Скандальный газопровод планировали завершить еще до конца 2019 года. Но в последний момент США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в проекте. Это в свою очередь еще больше углубило личный конфликт между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель.

Конец строительства Северного потока-2 перенесли на следующий год. Но здесь произошло покушение на российского оппозиционера Алексея Навального.

После покушения в Европе сразу же активизировались противники газопровода. О возможном усилении антироссийских санкций заявила сама Ангела Меркель. Впрочем впоследствии госпожа канцлер сказала, что отравления и Северный поток-2 никак не связаны.

Меркель встречает все больше сопротивления как в правительстве так и внутри собственной партии. Немало немецких политиков против строительства. И все же, по мнению многих экспертов, Северный поток-2, скорее всего, в конце концов достроят.

Газпром это не спасет от банкротства. А Украина получит дополнительное время чтобы понять как спасти транзитную трубу.

Также канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Австрия и Украина имеют разные взгляды на строительство газопровода Северный поток-2.

Фото: Pixabay