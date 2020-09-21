Газопровід Північний потік-2 російський Газпром прокладає по дну Балтійського моря з 2015 року. Проект від початку не мав економічного сенсу. Єдиною метою було пустити російське блакитне паливо напряму в Німеччину і позбутися залежності від української транзитної труби. І цим розв’язати Кремлю руки для подальшої агресії в Україні.

Агресивну природу нового газогону чудово розуміли в Києві, Варшаві, Вашингтоні. Але Берлін вирішив її не помічати. Насправді ані Німеччині, ані Австрії ця російська труба непотрібна.

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Скандальний газогін планували завершити ще до кінця 2019 року. Та в останній момент США запровадили санкції проти європейських компаній, які беруть участь у проекті. Це в свою чергу ще більше поглибило особистий конфлікт між Дональдом Трампом і Ангелою Меркель.

Кінець будівництва Північного потоку-2 перенесли до наступного року. Але тут стався замах на російського опозиціонера Олексія Навального.

Після замаху у Європі одразу ж активізувалися противники газопроводу. Про можливе посилення антиросійських санкцій заявила й сама Ангела Меркель. Утім згодом пані канцлер сказала, що отруєння і Північний потік-2 ніяк не пов’язані.

Меркель зустрічає дедалі більше опору як в уряді так і всередині власної партії. Чимало німецьких політиків проти будівництва. І все ж, на думку багатьох експертів, Північний потік-2, скоріш за все, зрештою добудують.

Газпром це не врятує від банкрутства. А Україна отримає додатковий час аби зрозуміти як врятувати транзитну трубу.

Також канцлер Австрії Себастіан Курц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Австрія і Україна мають різні погляди на будівництво газопроводу Північний потік-2.

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