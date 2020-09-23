TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020

Журнал TIME опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. Их разделили по категориям — Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры. Участники списка не ранжированы.

Номер TIME со списком топ-100 влиятельных людей имеет восемь обложек по всему миру, каждая из которых посвящена выдающейся персоне.

На обложках красуются: директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, репер The Weeknd, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи, медсестра Эми О’Салливан, актриса Гэбриэль Юнион, баскетболист Дуэйн Уэйд, реперша Megan Thee Stallion, президент Тайваня Цай Инвэнь, основательницы движения #BlackLivesMatter Алисия Гарза, Патрисс Каллорс, Опал Томети.

— Список этого года выглядит совсем не так, как любой из нас мог предсказать всего шесть месяцев назад. TIME 100 всегда был зеркалом мира и тех, кто формирует его. Хотя в списке этого года вы наверняка найдете людей, обладающих традиционной властью — главы государств, генеральные директора, ведущие артисты — он также включает в себя множество выдающихся, менее известных людей, которые воспользовались моментом, чтобы спасти жизни, поднять движение, восстановить мир…, — написал главный редактор TIME Эдвард Фельсенталь.

Отметим, что в списке есть президент США Дональд Трамп, но его российского коллеги Владимира Путина, который ранее несколько раз был включен в рейтинг, на этот раз нет.

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Фото: TIME