TIME опублікував список 100 найвпливовіших людей 2020

Журнал TIME опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей у світі. Їх розділили за категоріями – Титани, Новатори, Діячі мистецтва, Лідери та Кумири. Учасники списку не ранжовані.

Номер TIME зі списком топ-100 впливових людей має вісім обкладинок в усьому світі, кожна з яких присвячена видатній персоні.

На обкладинках красуються: директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, репер The Weeknd, генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї, медсестра Емі О’Салліван, актриса Гебріель Юніон, баскетболіст Дуейн Вейд, реперша Megan Thee Stallion, президент Тайваню Цай Інвень, засновниці руху #BlackLivesMatter Алісія Гарза, Патрісс Каллорс, Опал Тометі.

– Список цього року виглядає зовсім не так, як кожен з нас міг передбачити всього шість місяців тому. TIME 100 завжди був дзеркалом світу і тих, хто формує його. Хоча в списку цього року ви напевно знайдете людей, що володіють традиційною владою – глави держав, генеральні директори, провідні артисти – він також включає в себе безліч видатних, менш відомих людей, які скористалися моментом, щоб врятувати життя, підняти рух, відновити мир…, – написав головний редактор TIME Едвард Фельсенталь.

Зазначимо, що в списку є президент США Дональд Трамп, але його російського колеги Володимира Путіна, який раніше кілька разів був включений у рейтинг, цього разу немає.

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