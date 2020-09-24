Протесты в Беларуси 23 сентября — список задержанных

После инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября по всей Беларуси начались акции протеста, в ходе которых задержали 259 человек.

Полный список составили правозащитники организации Весна.

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Из-за жестоких задержаний во время протестов в Беларуси многие граждане оказались в больницах с травмами головы и разбитыми лицами.

Тех, кого удалось задержать, остались в РУВД. Также известно, что ночью нескольким женщинам разрешили уйти домой.

Протесты 23 сентября прошли в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Борисове, Барановичах, Столине, Поставах и Смиловичах.

Инаугурация Лукашенко

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию в минском Дворце независимости.

Впервые в истории Беларуси власть не объявила об инаугурации.

Граждане Беларуси узнали об инаугурации из телесюжетов: церемонию были проведены срочно и без соблюдения закона.

Такая спешка возмутила белорусов и взволновала представителей западных государств.

Источник: Весна

Фото: TUT