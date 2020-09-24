Еще две демократические страны США и Канада не признали легитимность проведения инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующие заявления сделали представители власти стран.

— Тот факт, что инаугурация Лукашенко была тайной, еще раз доказывает, что он потерял всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку, — говорится в заявлении комитета Сената США в Twitter.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020

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Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter осудил инаугурацию Лукашенко. По его мнению, самопровозглашенному президенту не хватает легитимности демократически избранного лидера.

???????? deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader. ???????? calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response. — François-Philippe Champagne (FPC) ???????? (@FP_Champagne) September 23, 2020

Обе страны призвали провести честные и прозрачные выборы в стране.

Инаугурация Лукашенко

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, о которой не было объявлено заранее. На мероприятии присутствовали только государственные чиновники.

Ряд европейских стран не признали легитимность проведения мероприятия, а в МИД Украины считают, что это не означает его признание законным президентом.

Сначала белорусы отреагировали мемами и шутками в сети на проведение инаугурации Лукашенко, а вечером вышли с очередными акциями протеста.