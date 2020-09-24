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Факты / Мир

Потерял легитимность: в США и Канаде отреагировали на инаугурацию Лукашенко

Еще две демократические страны США и Канада не признали легитимность проведения инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующие заявления сделали представители власти стран.

— Тот факт, что инаугурация Лукашенко была тайной, еще раз доказывает, что он потерял всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку, — говорится в заявлении комитета Сената США в Twitter.

Читайте: Инаугурация Лукашенко не значит его признание легитимным президентом — Кулеба

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter осудил инаугурацию Лукашенко. По его мнению, самопровозглашенному президенту не хватает легитимности демократически избранного лидера.

Обе страны призвали провести честные и прозрачные выборы в стране.

Инаугурация Лукашенко

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, о которой не было объявлено заранее. На мероприятии присутствовали только государственные чиновники.

Ряд европейских стран не признали легитимность проведения мероприятия, а в МИД Украины считают, что это не означает его признание законным президентом.

Сначала белорусы отреагировали мемами и шутками в сети на проведение инаугурации Лукашенко, а вечером вышли с очередными акциями протеста.

Фото: Dreamstime

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