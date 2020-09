Еще две демократические страны США и Канада не признали легитимность проведения инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующие заявления сделали представители власти стран.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down.

— U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020