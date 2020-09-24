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Втратив легітимність: у США і Канаді відреагували на інавгурацію Лукашенка

Ще дві демократичні країни США та Канада не визнали легітимність проведення інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відповідні заяви зробили представники влади країн.

– Той факт, що інавгурація Лукашенка була таємною, ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність як лідер. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку, – йдеться у заяві комітету Сенату США у Twitter.

Читайте: Інавгурація Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом – Кулеба

Очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter засудив інавгурацію Лукашенка. На його думку, самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера.

Обидві країни закликали провести чесні та прозорі вибори у країні.

Інавгурація Лукашенка

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, про яку не було оголошено заздалегідь. На заході були присутні лише державні чиновники.

Низка європейських країн не визнала легітимність проведення заходу, а у МЗС України вважають, що це не означає його визнання законним президентом.

Спочатку білоруси відреагували мемами та жартами у мережі на проведення інавгурації Лукашенка, а увечері вийшли з черговими акціями протесту.

Фото: Dreamstime

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