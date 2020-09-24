Ще дві демократичні країни США та Канада не визнали легітимність проведення інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відповідні заяви зробили представники влади країн.

– Той факт, що інавгурація Лукашенка була таємною, ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність як лідер. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку, – йдеться у заяві комітету Сенату США у Twitter.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020

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Очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter засудив інавгурацію Лукашенка. На його думку, самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера.

???????? deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader. ???????? calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response. — François-Philippe Champagne (FPC) ???????? (@FP_Champagne) September 23, 2020

Обидві країни закликали провести чесні та прозорі вибори у країні.

Інавгурація Лукашенка

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, про яку не було оголошено заздалегідь. На заході були присутні лише державні чиновники.

Низка європейських країн не визнала легітимність проведення заходу, а у МЗС України вважають, що це не означає його визнання законним президентом.

Спочатку білоруси відреагували мемами та жартами у мережі на проведення інавгурації Лукашенка, а увечері вийшли з черговими акціями протесту.