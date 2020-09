Ще дві демократичні країни США та Канада не визнали легітимність проведення інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відповідні заяви зробили представники влади країн.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down.

— U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020