SpaceX запустить на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink

SpaceX запускає 28 вересня важку ракету-носій Falcon 9 на орбіту з 60 міні-супутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Сам запуск буде відбуватись з космічного центру імені Кеннеді.

Читайте: SpaceX готує 13 місію Starlink

– SpaceX планує у понеділок, 28 вересня, о 10.22 за часом Східного узбережжя США здійснити 13-й запуск на орбіту партії з 60 супутників Starlink. Запуск ракети Falcon 9 здійснюватиметься зі стартового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді, – йдеться в повідомленні.

3 вересня 2020 року вже була запущена партія з 60 супутників Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX почало розгортатися ще у травні 2019 року. На сьогодні воно складається з 713 космічних апаратів, а компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

За даними SpaceX, у 2020 році супутники зможуть забезпечити інтернет-покриттям усю територію Північної Америки. До 2021 року уся планета Земля буде охоплена мережею. Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в $10 млрд.

Польоти на Марс

3 вересня компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів на Марс. Запуск провели на пусковому комплексі в Бока Чика, штат Техас.

Джерело: SpaceX