На Марш протеста в Минске в воскресенье, 27 сентября, вышли более 100 тыс. человек. Жесткое противостояние с силовиками было в Гомеле, Могилеве и Гродно, где силовики применяли спецсредства для разгона протестующих.
Правозащитный центр Весна сообщил, что во время акций протеста задержали более 340 человек.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о готовности создать альтернативную структуру министерства иностранных дел республики за границей.
Также он отметил, что члены Координационного совета готовы вернуться в Беларусь на переговоры, если будут гарантии безопасности от России и ЕС. В частности, им нужны гарантии, что после возвращения не начнутся судебные преследования.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что в стране не удалась попытка “цветной революции”. Также он призвал отменить санкции против Беларуси, заявив, что это “чревато непоправимыми последствиями”.
Об этом Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.