PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:11 - 28 сентября

На Марш протеста в Минске в воскресенье, 27 сентября, вышли более 100 тыс. человек. Жесткое противостояние с силовиками было в Гомеле, Могилеве и Гродно, где силовики применяли спецсредства для разгона протестующих.

Правозащитный центр Весна сообщил, что во время акций протеста задержали более 340 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:06 - 28 сентября

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о готовности создать альтернативную структуру министерства иностранных дел республики за границей.

Также он отметил, что члены Координационного совета готовы вернуться в Беларусь на переговоры, если будут гарантии безопасности от России и ЕС. В частности, им нужны гарантии, что после возвращения не начнутся судебные преследования.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:45 - 27 сентября

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 260 человек, сообщает правозащитный центр Весна.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:48 - 27 сентября

Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тыс. Вот несколько фото:

/ 3 фотографии

Фото: TUT.by

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:26 - 27 сентября

МВД Беларуси заявило о задержании около 200 протестующих в целом по стране.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:46 - 27 сентября

В Гомеле силовики применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это произошло тогда, когда колонна митингующих подошла к силовикам.

После применения газа и гранат начались жесткие задержания.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:45 - 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, в столице Беларуси Минске начались отключения мобильного интернета. В городе запланированы массовые акции протеста.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского провайдера телекоммуникационных услуг А1.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:10 - 27 сентября

В Беларуси Министерство внутренних дел будет ограничивать движение транспорта. Речь идет как о личном, так и об общественном.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:09 - 27 сентября

В субботу, 26 сентября, в Беларуси правоохранителями были задержаны 150 участников акций протеста. Из них все еще под стражей находятся 116 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:09 - 27 сентября

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что в стране не удалась попытка “цветной революции”. Также он призвал отменить санкции против Беларуси, заявив, что это “чревато непоправимыми последствиями”.

Об этом Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...64>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка