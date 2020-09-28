Конфликт в Нагорном Карабахе: чем может завершиться противостояние

27 сентября после двусторонних обвинений Армении и Азербайджана в провокациях начались масштабные боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

В результате возобновления вооруженного конфликта уже погибли сотни солдат, уничтожены десятки единиц военной техники.

И это немного больше, чем за первые сутки. В Армении объявили всеобщую мобилизацию, а Азербайджан ввел военное положение в стране.

Возможно, регион ждет повторение так называемой четырехдневной войны 2016 года, а возможно и что-то хуже.

Предпосылки возобновления конфликта

За более чем 30 лет вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе периодически возобновлялось с разной силой. В последние годы наибольшее внимание к региону привлекла так называемая четырехдневная война, во время которой Азербайджану удалось взять под контроль около 20 кв. километров территории.

В середине июля между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия, которые, хотя и не были очень масштабными, все же негативно влияли на ситуацию в регионе.

Уже 16 июля в Азербайджане заявили о возможности нанесения ракетного удара по важным объектам в Армении, но только в том случае, если армянская сторона начнет обстрелы.

— В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большой беды, — заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Вскоре после этого представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил о том, что полномасштабный конфликт между странами может завершиться катастрофой.

Буквально до вчерашнего дня он был в подвешенном состоянии. Но понадобилась лишь небольшая искра, чтобы военные с обеих сторон открыли огонь.

Конфликт без решения

До сих пор конфликт вокруг Нагорного Карабаха не удавалось решить и не стоит ожидать, что это произойдет сейчас. Воевать на указанной местности довольно сложно, и если одна из сторон хочет достичь значительного результата, необходимо развернуть полномасштабную операцию.

— На театре — очень сложная горная местность, скально-бетонные позиции, которые стороны создавали десятками лет, быстрых результатов ждать не приходится, а насколько решительными они будут — вообще вопрос, — пишет военный обозреватель Алексей Арестович.

— Сегодня в рано утром Вооружённые Силы Азербайджана перешли в наступление на территорию непризнанной… Опубликовано Алексеем Арестовичем Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Сейчас эксперты не дают прогнозов относительно того, сколько продлится новое обострение конфликта. Роль играют многие факторы, в том числе и вооруженность обеих армий.

В комментарии Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований, политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что сейчас может идти речь о месяцах обострения.

— Последствием может быть еще большее расширение суверенитета и влияния Азербайджана, или же наоборот. Я считаю, что Азербайджан, скорее всего, получит часть территорий в результате этих боевых действий. И это также будет зависеть от того, сколько они будут продолжаться. Возможно, это будет не четыре дня, а месяц-два, — говорит эксперт.

Так называемую Карабахскую войну Азербайджан фактически проиграл, но при четырехдневной войне армия страны показала, что способна успешно отвоевывать территорию.

Подобный результат мы можем увидеть и сейчас. Все зависит от того, на что именно настроены стороны конфликта, ведь обоюдные обвинения звучат уже несколько месяцев.

— Мы слышим заявления, например, руководства Азербайджана о том, что они готовы к наступательным действиям, чтобы гарантировать территориальную целостность страны. Я думаю, по меньшей мере какие-то наступательные и боевые действия мы еще увидим. Если будут проведены удачные наступательные действия со стороны Азербайджана, то и на этот раз они могут взять под контроль определенную территорию. Возможно, и армяне также будут атаковать и “освобождать” захваченные территории, — рассказывает Мусиенко.

Эксперт по безопасности Кавказского региона Сильвия Стобер считает, что подготовка к выходу военных действий из замороженного состояния продолжалась в течение нескольких месяцев.

Поэтому вряд ли можно говорить о повторении событий 2016 года. Ни одна из сторон не желает отступать, а дезинформация только увеличивает напряжение.

В то же время в Армении уже поставили вопрос “независимости” самопровозглашенной республики Нагорного Карабаха.

По мнению Мусиенко, большинство стран мира не признают независимость Нагорного Карабаха, ведь у региона нет права на самоопределение. Он уже находился в составе другого государства.

— Со стороны Армении, если об этом говорит ее премьер-министр Никол Пашинян, это возможно. Но кто еще признает эту “независимость”? Возможно еще РФ и несколько стран, которые являются союзниками России. Не думаю, что это признает мировое сообщество. Если на это пойдут, то создадут еще одну зону нестабильности, будет фактически еще одна непризнанная республика, — говорит эксперт.

Конечно, подобные конфликты не проходят мимо ближайших соседей. И на этот раз развитие событий вокруг Карабаха и их последствия могут в значительной степени зависеть от действий других государств.

Внешние факторы

Противостояние нашло поддержку и за пределами государств, принимающих в нем участие. Особое внимание оно привлекло в РФ, ведь она часто поддерживает руководителей государств с пророссийскими взглядами.

В этом конфликте поддержка пришлась на сторону Армении, но сейчас появился еще один игрок, который стал помогать Азербайджану — Турция.

— В этот раз Азербайджан играет в игру, обеспеченную союзной Турцией — турецкий контингент, введенный некоторое время назад в Азербайджан, страхует Баку от прямого вмешательства Москвы в конфликт. Украина традиционно поддерживает Азербайджан: как давнего союзника и как сторону, пострадавшую от таких же действий России, как и мы, — пишет Арестович.

В Министерстве иностранных дел Армении даже заявляют о том, что Турция открыто участвует в конфликте, но сейчас никаких подтверждений этому не предоставили.

И такая поддержка может негативно повлиять на вывод противостояния из активной фазы.

— Руководство Азербайджана может быть более мотивированным к эскалации ситуации благодаря усиленной поддержке со стороны союзной Турции, одновременно поставки оружия в Армению означают, что градус конфликта будет только расти, — сказала изданию Deutsche Welle Стобер.

То есть, в зависимости от объема и продолжительности поддержки каждой из сторон, мы можем увидеть очень разные результаты ближе к завершению еще одной активной фазы конфликта.

Конечно, каждое государство ищет в нем определенную выгоду. Однако мировое сообщество призывает Азербайджан и Армению вернуться к диалогу и как можно быстрее завершить военные действия.

Подобные заявления звучат даже в Кремле, однако с призывом не разбираться, кто сейчас виноват в возобновлении боевых действий.

Но если противостояние будет продолжаться, то Армения может получить значительную военную помощь не только от РФ, но и других членов Организации Договора о коллективной безопасности.

— Армения является членом ОДКБ, а договор об ОДКБ предусматривает, что нападение на одну из стран-членов фактически является нападением на весь блок. Таким образом Россия фактически получает право на применение своих военных, а в Армении присутствуют не менее три-пять тыс. российских военнослужащих, — высказывает мнение Мусиенко.

Остается только наблюдать за развитием ситуации в Нагорном Карабахе. Хотя большинство стран и организаций и призывают остановить кровопролитие, сейчас все свидетельствует, что ни одна из сторон не готова уступить.

Вполне вероятно, что под давлением внешних факторов страны все же прекратят обстрелы и все снова “заморозится”.

Но вместе с поддержкой от Турции Азербайджан может попытаться превзойти достижения четырехдневной войны. И тогда продолжительность новой горячей фазы может исчисляться уже не днями, а месяцами. Особенно учитывая последние заявления Турции о восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Владислав Бомбела