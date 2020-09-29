Голый король. Кто пишет сценарии будущего для Беларуси

Александр Лукашенко окончательно перешел в статус нелегитимного и самопровозглашенного президента, устроив свою тайную инаугурацию. На планы белорусов это не особо повлияло, они протестуют против режима уже 50 дней, но пока не добились от него ровным счетом ничего. Быстрого решения белорусского кризиса не предвидится, но, похоже, это устраивает все стороны противостояния.

Кто тут крыса?

Спецоперация в строжайшей секретности, перекрытый город и усиленная охрана – так Лукашенко в шестой раз назвал себя президентом, никого об этом не предупредив. Инаугурацию публично не анонсировали, на нее не пригласили послов иностранных государств и даже вопреки требованию закона не транслировали в эфире государственного радио и телевидения.

В своей инаугурационной речи Лукашенко говорил о том, что Беларусь победила цветную революцию. Но в этот момент на победителя он совсем не похож. Победители ведь, празднуя свою победу, не прячутся от тех, кого якобы победили.

Здесь же Лукашенко сделал все, чтобы народ о его инаугурации узнал постфактум и не испортил ее массовыми акциями. То есть окончательно продемонстрировал – а король-то голый.

— Инаугурация показала то, насколько неуверенно чувствует себя действующая власть. Ощущает всю хрупкость своих политических устоев. Насколько она беспокоится за реакцию общества, что в итоге такое важное и торжественное событие как инаугурация происходит тайно, да еще с нарушением законодательства. Это однозначно свидетельствует о том, что власть себя чувствует очень неуютно, — отмечает белорусский политолог Андрей Казакевич.

Страх власти ощущают и протестующие. Летая на вертолете над улицами, на которых и не было протестов, Лукашенко говорил – разбежались, как крысы. Теперь у белорусов возник логичный вопрос: Кто тут еще крыса? Батька в ответ на обвинения в тайной инаугурации говорит, что ни от кого не прятался, а даже проехал в кортеже через весь город. Вот только забывает добавить – через полностью перекрытый город в среду днем, да еще и под прикрытием военных.

Пресс-секретарь Лукашенко за несколько часов до инаугурации говорила медиа, что о дате ее проведения пока не известно и обещала сообщить ближе к событию. То есть сознательно врала.

Десакрализация власти Лукашенко в Беларуси прошла давно. Тайная инаугурация лишь окончательно ее закрепила. Батька смешон для своих граждан, а для диктатора нет ничего хуже, чем превратиться в шута. В ответ на инаугурацию Лукашенко белорусы начали короновать кошек и других домашних животных.

Президентов в Беларуси становится все больше pic.twitter.com/Ek5ucL5Gqk — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Ну а что, чем вам не президент. Одним словом, какие выборы, такие и инаугурации.

Венесуэльский сценарий

Проведение Лукашенко своего тайного обряда лишь ускорило процесс его официального непризнания западными странами. Глухая изоляция на международной арене и так была для белорусского режима лишь вопросом времени. Но только, если раньше непризнание белорусских выборов было политическим заявлением, то теперь пришло время действий.

— Самый больной вопрос — верительные грамоты послов. Скоро должна приехать американка, затем пересменка у французов и румын, уже четыре года работает литовский посол, значит и ему скоро меняться. Кому они будут вручать грамоты? Или на их место никто не приедет? И тут в принципе становится ясно, почему МИДу нестрашны увольнения строптивых сотрудников. Даже оставшимся может не найтись работы, кроме посольства в Москве и консульств в других российских городах, — констатирует белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.

Не общаться, не пускать к себе, не присылать послов, ввести санкции – это все понятно. Вместе с тем диапазон действий западных стран в рамках белорусского кризиса сильно ограничен. Сейчас многие сравнивают белорусскую ситуацию с Венесуэлой. Там уже полтора года, по сути, существуют два параллельных правительства. США и ЕС признают главой страны председателя Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента, а Россия и Китай считают легитимным, правящего с 2013 года Николаса Мадуро.

Мадуро в целом продолжает контролировать ситуацию в стране благодаря тому, что ему, как и Лукашенко, верны силовики. Но Запад не перестает поддерживать оппозицию и ее давление на власть постепенно нарастает. Но проблема в том, что в Беларуси Западу и поддерживать некого.

— Признать Светлану Тихановскую легитимным президентом еще сложнее, потому что даже она себя не признает президентом, пока говорит о себе как о национальном лидере. К тому же, у нее нет рычагов контроля в стране, чтобы признание ее президентом со стороны Запада что-то изменило. В любом случае, чем глубже будет эта изоляция, тем токсичнее белорусская власть будет становиться в глазах и остальных своих партнеров, включая Китай, которому для инвестиций нужен покой, порядок и стабильность, а не восточноевропейское издание венесуэльской ситуации с Мадуро-Гуайдо, — отмечает Шрайбман.

Дефицит лидерства

После инаугурации Лукашенко белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения, а Тихановская заявила, что Батька ушел на пенсию. Но, фактически, за 50 дней протестов оппозиция так и не смогла сформировать ни конкретного плана по свержению режима, ни действенных механизмов для воплощения этого плана в жизнь.

Оппозиционеры то призывали к новым выборам, в которых мог бы участвовать Лукашенко, то попытались создать собственную партию. В итоге же, всех более-менее видных оппозиционеров либо посадили, либо выдворили из страны.

Да, белорусы продолжают протестовать, но эти акции все больше похожи на перформансы, чем на способ достижения реального результата в виде смены власти.

— Радикализация общества, а значит и протестов, неизбежна. Никто не в состоянии долго, мирно и терпеливо выносить прямого физического насилия. Благодаря быстрому обмену информацией опосредованному насилию подвергается вся нация. Безумство власти, которая уже в открытую ведет войну с народом, очень быстро меняет сознание людей, их психологию. Люди начинают понимать, что независимо от формата протеста (мирный или не мирный — Ред.) Лукашенко утопит страну в крови, — утверждает белорусский политолог Павел Усов.

Пока Лукашенко продолжает жестко разгонять митинги, а в ответ получает только новые плакаты, муралы и акции с национальным флагом. Все это его, конечно, бесит, но реальной угрозы для прочности режима не несет.

Дальше Батька предложит народу псевдо-изменения в Конституцию, которые только зацементируют режим и бросит кость народу в виде карикатурной оппозиции, реальную же создать и защитить протесты не сумели. То есть все то, что годами успешно работает в России. Пишут же сценарий для будущего Беларуси именно там.

Валерий Литонинский