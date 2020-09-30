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Факты / Мир

В США хакера из РФ приговорили к тюремному заключению

В США за взлом LinkedIn, Dropbox, Formspring в 2012 году гражданина РФ Евгения Никулина приговорили к тюремному заключению.

Он проведет за решеткой семь лет и четыре месяца, что меньше, чем ожидалось.

Наказание смягчили из-за того, виновный не совершал преступления в США и не владеет языком, что сделает его пребывание в тюрьме сложнее.

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Евгения Никулина задержали в Чехии в 2016 году, а в 2018 — выдали  США. Судебные заседания по делу начались в марте. До этого он провел в тюрьмах около четырех лет, что зачтется ему в качестве отбытого заключения.

Активизация хакеров из РФ

В августе в СНБО предупреждали об активизации хакеров из РФ.

Российская хакерская группировка Gamaredon готовила атаку на Украину.

Их цель — украинские государственные учреждения.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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