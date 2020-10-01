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Факты / Мир

Дания выступила за реформирование ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения нуждается в реформировании, чтобы оставаться актуальной для современного мира.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен во время выступления в ООН.

— Мы стремимся к реформе Всемирной организации здравоохранения, чтобы усилить и сделать более выносливой глобальную систему здравоохранения.

Мы также намерены удвоить нашу финансовую поддержку ВОЗ, — сказала премьер.

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По ее убеждению, пандемию следует использовать для пробуждения, развития лучшего, более зеленого и справедливого будущего для выполнения Парижского климатического соглашения и достижения Целей устойчивого развития.

США против ВОЗ

США продолжают работать над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения, ведь она не смогла осуществить нужные ей реформы.

США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.

Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.

Фото: Dreamstime

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