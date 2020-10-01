Всесвітня організація охорони здоров’я потребує реформування, аби залишатися актуальною для сучасного світу.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредріксен під час виступу в ООН.

– Ми віддані реформі Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби посилити й зробити більш витривалою глобальну систему охорони здоров’я. Ми також маємо намір подвоїти нашу фінансову підтримку ВООЗ, – сказала прем’єр.

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На її переконання, пандемію варто використати для пробудження, розбудови кращого, зеленішого та справедливішого майбутнього, для виконання Паризької кліматичної угоди та досягнення Цілей сталого розвитку.

США проти ВООЗ

США продовжують працювати над процесом виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я, адже вона не змогла здійснити потрібні їй реформи.

США перестали фінансувати ВООЗ та направляти туди експертів.

Штати вийдуть зі Всесвітньої організації охорони здоров’я у липні 2021 року.