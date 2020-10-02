США ввели санкции против белорусских чиновников.

В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, сообщает Министерство финансов США.

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Под санкции попали:

секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло;

министр внутренних дел Юрий Караев;

командующий внутренними войсками Юрий Назаренко;

заместитель командующего внутренних войск МВД Хазалбек Атабеков;

командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба;

заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков;

начальник милиции Минска Иван Кубраков;

заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов.

Санкции ЕС против Беларуси

1 октября Евросоюз согласовал санкции против 40 белорусских чиновников. Они вступили в силу сразу после процедуры письменного утверждения списка.

Кроме того, 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников. Они включают запрет на поездки и замораживание активов.

Источник: Министерство финансов США