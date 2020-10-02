США ввели санкции против белорусских чиновников.
В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, сообщает Министерство финансов США.
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Под санкции попали:
- секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло;
- министр внутренних дел Юрий Караев;
- командующий внутренними войсками Юрий Назаренко;
- заместитель командующего внутренних войск МВД Хазалбек Атабеков;
- командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба;
- заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков;
- начальник милиции Минска Иван Кубраков;
- заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов.
Санкции ЕС против Беларуси
1 октября Евросоюз согласовал санкции против 40 белорусских чиновников. Они вступили в силу сразу после процедуры письменного утверждения списка.
Кроме того, 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников. Они включают запрет на поездки и замораживание активов.
Источник: Министерство финансов США