В неформальной рубашке и в хорошем настроении Лукашенко приземлился в Сочи с надеждой решить все свои проблемы. В резиденции Бочаров Ручей его ожидал единственный союзник Владимир Путин.

Во время четырехчасовых переговоров тет-а-тет Путин пообещал Лукашенко военно-политическую поддержку и, очевидно, гарантировал личную безопасность. А также — предоставил Беларуси кредит в $1,5 млрд.

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Интересно, что в похожей ситуации в Украине Виктору Януковичу Путин во время кровавой зимы положил под елку — $3 млрд. Но даже вдвое больше сумма не спасла украинского автократа.

Понятно, что львиную часть кредита Беларусь потратит на то, чтобы отдать предыдущие долги России. Но куда важнее чем деньги для Лукашенко была публичная и личная поддержка Путина. Об этом говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Путин хоть и чувствовал себя как король, но выделил Лукашенко $1,5 млрд, которые, как ни странно, могут прийти к нему и с Запада. Почти одновременно с московским кредитом, Польша предложила Евросоюзу выделить Беларуси €1 млрд на стабилизацию хромой экономики.

Все это похоже на страх Европы окончательно толкнуть Лукашенко в объятия Путина. А с другой стороны Европарламент принял резолюцию о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии после запланированной на ноябрь инаугурации.

Как бы то ни было очевидно, Москва и Брюссель хотят, чтобы транзит власти перешел от Лукашенко к пророссийскими и к проевропейским силам соответственно. Экономического краха и крови на улицах не хотят ни первые, ни вторые.

Европа не хочет, чтобы Россия, используя слабость Лукашенко, окончательно превратила Беларусь на своего вассала в рамках Союзного государства. А Путину не нужна победа цветной революции в еще одной подконтрольной постсоветской стране.

То, что Лукашенко готов к воплощению этой идеи свидетельствует его риторика. На этой неделе на встречах с Путиным и Шойгу он повторял мантру о том, что границы Беларуси — это рубежи Союзного государства.

По одной из версий Кремль заставил Лукашенко провести новые президентские выборы уже через год. И Лукашенко вроде даже не будет выставлять на них свою кандидатуру, а возглавит Госсовет нового Союзного государства. По информации российских СМИ его сын Коля уже переехал в Москву и подал документы в гимназии при МГУ.

На фоне политического кризиса в Беларуси с участием российских десантников и российской техники прошли военные учения Славянское братство. Россияне и белорусы отработали маневры на западных границах страны.

Военные учения также проводят соседние Польша и Литва. Эту часть восточной Европы, в случае ухудшения отношений, называют потенциальным местом боевых столкновений российских и западноевропейских армий.

Начиная с истории с автоматом, Лукашенко позиционирует себя как бойца, который защищает осажденную крепость от внешнего врага, но на самом деле от собственного народа.

На этой неделе он закрылся железным занавесом от западного мира. Лукашенко по-прежнему настроен победить протесты силой. При этом как можно дольше тянуть время и отвлекать народ разговорами о конституционной реформе.

Вероятнее всего в обмен на военную, политическую и финансовую поддержку Кремля ослабленный Лукашенко таки согласился на углубление интеграции. Но Путин знает, что в обещаний Лукашенко небольшая цена.

И если ему удастся закрепить власть, он может забрать свои слова обратно. Поэтому торги будут продолжаться.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не будут ослабевать, наоборот, они могут длиться недели, месяцы или даже годы. Об этом сообщила оппозиционер Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.

Она отметила, что протестующие будут выходить на улицы столько, сколько потребуется.

Также Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц для введения против них санкций. В то же время член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, что оппозиция вскоре представит план выхода из кризиса в республике.