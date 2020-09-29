Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников.

Они включают запрет на поездки и замораживание активов, сообщили правительства обеих стран.

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Под санкции попали:

Александр Лукашенко;

Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности;

Игорь Сергиенко, глава Администрации президента;

Юрий Караев, глава МВД;

Александр Барсуков, заместитель министра МВД, начальник милиции общественной безопасности;

Юрий Назаренко, заместитель министра МВД, командующий внутренними войсками;

Казалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками;

Дмитрий Балаба, командир ОМОНа.

В канадском списке есть еще три члена ЦИК Беларуси — председатель Лидия Ермошина, и ее заместители Елена Дмухайло и Вадим Ипатов.

Протесты в Беларуси

Оппозиционер Светлана Тихановская уверена, что протесты в Беларуси могут длиться недели, месяцы и даже годы.

Крупные митинги начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, по данным ЦИК.

Первые протесты были жестко разогнаны ОМОНом и милицией. Было задержано более 7 тыс. протестующих.

Тихановская переехала в Литву из-за политического давления.