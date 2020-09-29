Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников.
Они включают запрет на поездки и замораживание активов, сообщили правительства обеих стран.
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Под санкции попали:
- Александр Лукашенко;
- Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности;
- Игорь Сергиенко, глава Администрации президента;
- Юрий Караев, глава МВД;
- Александр Барсуков, заместитель министра МВД, начальник милиции общественной безопасности;
- Юрий Назаренко, заместитель министра МВД, командующий внутренними войсками;
- Казалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками;
- Дмитрий Балаба, командир ОМОНа.
В канадском списке есть еще три члена ЦИК Беларуси — председатель Лидия Ермошина, и ее заместители Елена Дмухайло и Вадим Ипатов.
Протесты в Беларуси
Оппозиционер Светлана Тихановская уверена, что протесты в Беларуси могут длиться недели, месяцы и даже годы.
Крупные митинги начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, по данным ЦИК.
Первые протесты были жестко разогнаны ОМОНом и милицией. Было задержано более 7 тыс. протестующих.
Тихановская переехала в Литву из-за политического давления.