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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:20 - 02 октября

Абоненты белорусских операторов начали получать новые сообщения от милиции. На этот раз белорусов обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и предупреждают об ответственности.

Фото: Onliner

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09:16 - 02 октября

В Витебске суд признал супругов виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях (ст. 23.34). Судья расценил размахивание бело-красно-белым флагом на лоджии как несанкционированное пикетирование.

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09:08 - 02 октября

Сегодня, 2 октября, согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после процедуры письменного утверждения.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

— В пятницу пройдет процедура письменного согласия, — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — это чисто технический момент.

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16:24 - 01 октября

Из-за ежедневных акций протеста студентов в некоторых белорусских университетах начала дежурить милиция.

Фото: NEXTA

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16:17 - 01 октября

Возле 4 корпуса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники студенты вышли на традиционную акцию.

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16:12 - 01 октября

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская рассчитывает, что для переговоров по урегулированию ситуации в стране привлекут Россию.

Она поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить представителей РФ для участия в этом процессе.

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09:13 - 01 октября

30 сентября в Минске состоялись как минимум 32 акции солидарности. Люди выходят на цепи солидарности днем вместе с коллегами по работе, а вечером — с соседями по району.

Обычно люди не стоят долго, чтобы снизить риск задержания.

Фото: nashaniva

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09:06 - 01 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси.

Это произошло во время телефонного разговора глав государств. Путин подтвердил позицию РФ о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимную власть, сообщили в пресс-службе Кремля.

Французская сторона не комментировала беседу.

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21:51 - 30 сентября

Жители микрорайона Лебяжий в Минске отправились гулять по району, и количество людей выросло примерно до 200 человек.

В Новой Боровой сегодня тоже собирались местные жители. Над собравшимися видны бело-красно-белые флаги.

Фото: TUT.BY

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16:27 - 30 сентября

В Минске женщины с цветами и флагами выстроились в цепь солидарности.

/ 3 фотографии

Фото: TUT.BY

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