09:13 -

30 сентября в Минске состоялись как минимум 32 акции солидарности. Люди выходят на цепи солидарности днем вместе с коллегами по работе, а вечером — с соседями по району.

Обычно люди не стоят долго, чтобы снизить риск задержания.

Фото: nashaniva