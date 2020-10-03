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Факты / Мир / Росія

РФ не избежать санкций ЕС, если отравление Навального подтвердится – Маас

России не избежать новых санкций Евросоюза, если Организация по запрещению химического оружия подтвердит отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

– Германия передала дело в авторитетную международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования. Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен, – отметил немецкий дипломат.

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Какими будут эти санкции, Маас не сказал, однако добавил, что этот вопрос будет решаться совместно всеми странами ЕС.

Отравление Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению 20 августа на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву, причастен лично президент РФ Владимир Путин.

14 сентября стало известно, что Навального отравили веществом Новичок.

Сейчас он находится в Германии, где проходит курс реабилитации.

После лечения планирует вернуться в Россию.

Источник: t-online

Фото: Dreamstime

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