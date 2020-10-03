Росії не уникнути нових санкцій Євросоюзу, якщо Організація із заборони хімічної зброї підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

– Німеччина передала справу в авторитетну міжнародну Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для розслідування. Якщо результат німецької, шведської і французької лабораторій підтвердиться, буде чітка відповідь з ЄС. Я в цьому впевнений, – зазначив німецький дипломат.

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Якими будуть ці санкції, Маас не сказав, однак додав, що це питання вирішуватиметься спільно всіма країнами ЄС.

Отруєння Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння 20 серпня на борту літака, яким він летів з Томська до Москви, причетний особисто президент РФ Володимир Путін.

14 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною Новачок.

Нині він перебуває в Німеччині, де проходить курс реабілітації.

Після лікування планує повернутися в Росію.

Джерело: t-online