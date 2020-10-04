Азербайджан готов к прекращению огня — Алиев назвал условие

Азербайджан готов прекратить военные действия, однако для этого следует выполнить определенное условие.

— Наше условие для прекращения огня заключается в том, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. Он должен быть не на словах, а выполняться на деле — в какие дни какие территории будут освобождены, — заявил Ильхам Алиев.

Алиев добавил, что государства должны решить конфликт путем диалога.

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Он отметил, что его страна постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом, несмотря на обострение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры.

Он отметил, что рассматривает вопрос введения российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах.

Этот вопрос может быть поднят в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.