Азербайджан готовий до припинення вогню – Алієв назвав умову

Азербайджан готовий припинити військові дії, проте для цього варто виконати певну умову.

– Наша умова для припинення вогню полягає в тому, що Вірменія повинна запропонувати план виведення військ з окупованих азербайджанських територій в Нагірному Карабасі. Він повинен бути не на словах, а виконуватися на ділі, – в які дні які території будуть звільнені, – заявив Ільхам Алієв.

Алієв додав, що держави повинні вирішити конфлікт шляхом діалогу.

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Він наголосив, що його країна постарається відновити нормальні відносини з вірменським народом, попри загострення.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова піти на мирні переговори.

Він зазначив, що розглядає питання введення російських миротворців у невизнаний Нагорний Карабах.

Це питання може бути обговорено у рамках Мінської групи ОБСЄ з карабаського врегулювання