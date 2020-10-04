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Факты / Мир

Пашинян заговорил о российских миротворцах в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассматривает вопрос введения российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах.

Этот вопрос может быть поднят в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, сказал Пашинян в интервью телеканалу Аljazeera.

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— Эти вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ, — пояснил Пашинян, отвечая на вопрос о позиции Армении относительно присутствия миротворцев в непризнанной НКР.

Переговоры по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске с 1994 года.

Война за Нагорный Карабах

Армения готова начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Они готовы, для прекращения огня, сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе на основе договоренностей 1994-1995 годов.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил о вероятности признания независимости Карабаха.

Источник: Аljazeera

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