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Нагорный Карабах 2020: почему сейчас так остро разгорелся конфликт, который длится почти 30 лет

Азербайджан продолжит военные действия в Нагорном Карабахе, пока Армения не выведет войска с их территории. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Официальный Баку стремится вернуть контроль над территорией, которую потерял в середине 90-х годов прошлого века. Однако официально Ереван не признал независимость территории. Почему новый виток конфликта, который продолжается уже 26 лет, вспыхнул именно сейчас? Среди причин – благоприятная геополитическая ситуация.

Поддерживает стремление Азербайджана и Турция. А Армения, которая возлагала определенные надежды на Россию, получила от Кремля лишь призыв прекратить боевые действия.

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Однако нужную поддержку армяне могут получить от Франции. Ведь Макрон единственный из мировых лидеров публично раскритиковал позицию Турции.

Мир продолжает призывать стороны сесть за стол переговоров. Однако обе страны отвергли эту возможность. Украина также отметила, что сейчас самое важное прекратить противостояние, но одновременно продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже четвертый день. Новое противостояние вспыхнуло 27 сентября. На линии соприкосновения идут ожесточенные бои с применением пехоты, артиллерии и авиации.

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