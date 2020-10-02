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Факты / Мир

Армения готова к мирным переговорам по Нагорному Карабаху

Армения заявила о готовности начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом Министерство иностранных дел Армении заявило в Facebook.

— Мы приветствуем тот факт, что Минская группа осудила применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Также Министерство считает действия Турции и Азербайджана и участие иностранных боевиков недопустимыми, поскольку это может привести к полномасштабной войне.


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— Армения продолжает урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем. Для прекращения огня мы готовы сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе на основе договоренностей 1994-1995 годов.


29 сентября Армения рассматривала возможность подписания военного союза с самопровозглашенной республикой Нагорный Карабах. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о вероятности признания независимости Карабаха.

Фото: МИД Армении

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