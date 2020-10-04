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Пашинян заговорив про російських миротворців у Нагірному Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що розглядає питання введення російських миротворців у невизнаний Нагорний Карабах.

Це питання може бути обговорено у рамках Мінської групи ОБСЄ з карабаського врегулювання, сказав Пашинян в інтерв’ю телеканалу Аljazeera.

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– Ці питання можуть бути обговорені у ширшому контексті в рамках Мінської групи ОБСЄ, – пояснив Пашинян, відповідаючи на питання щодо позиції Вірменії стосовно присутності миротворців у невизнаній НКР.

Переговори щодо Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном тривають у Мінську з 1994 року.

Війна за Нагірний Карабах

Вірменія готова розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабаху. Вони готові, задля припинення вогню, співпрацювати з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі на основі домовленостей 1994-1995 років.

Прем’єр міністр Нікол Пашинян заявив про ймовірність визнання незалежності Карабаху.

Джерело: Аljazeera

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