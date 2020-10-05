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Факты / Мир

Азербайджан взял под контроль три села в Нагорном Карабахе – президент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны зашли в несколько сел Джебраильский района Нагорного Карабаха.

Вооруженные силы Азербайджана сейчас находятся в селах Шихан Агалил, Сариджалы и Мезря, написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, сообщил глава государства, что азербайджанские подразделения освободили несколько стратегических высот в различных направлениях.

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Война в Нагорном Карабахе

Армения готова начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Они готовы, для прекращения огня, сотрудничать с ОБСЕ на основе договоренностей 1994-1995 годов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассматривает вопрос введения российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах.

В то же время военные объекты в городах Азербайджана отныне стали целями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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