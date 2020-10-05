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Факти / Світ

Азербайджан узяв під контроль три села в Нагірному Карабаху – президент

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ЗС країни зайшли у кілька сіл Джебраїльський району Нагірного Карабаху.

Збройні сили Азербайджану тепер перебувають у селах Шихан Агаліл, Саріджалі і Мезря, написав він на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, повідомив глава держави, азербайджанські підрозділи звільнили кілька стратегічних висот в різних напрямках.

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Війна у Нагірному Карабаху

Вірменія готова розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабаху. Вони готові, задля припинення вогню, співпрацювати з ОБСЄ на основі домовленостей 1994-1995 років.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що розглядає питання введення російських миротворців у невизнаний Нагорний Карабах.

Водночас військові об’єкти у містах Азербайджану відтепер стали цілями армії оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

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