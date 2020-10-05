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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:17 - 05 октября

В Гродно 13-летней девочке во время задержания попал перцовый газ в лицо. Впоследствии ее отпустили, а в милиции сообщили, что газ в отношении несовершеннолетней не применялся — он применялся в отношении ее отчима, который в это время оказывал сопротивление сотрудникам милиции.

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09:12 - 05 октября

Правозащитники сообщили, что во время акций протеста 4 октября задержали 224 человека. Задерживали людей в Минске, Бобруйске, Жодино, Гродно, Витебске.

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09:05 - 05 октября

Во время традиционной воскресной акции протеста СМИ насчитали более 100 тыс. участников. Точную оценку дать трудно, поскольку колонны были разной плотности и были растянуты на несколько километров. Но демонстрантов 4 октября было явно больше, чем в минувшее воскресенье, 27 сентября.

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14:46 - 04 октября

В центре Минска, около 14.00, начались проблемы с доступом в интернет через мобильную связь.

Не работают сайты и не обновляются мессенджеры, сообщает Tyt.by.

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14:40 - 04 октября

В Минске начались первые задержания участников протестов.

Люди в черном задержали мужчину на выходе из станции метро Немига.

Также стало известно, что задержана корреспондент гомельского издание Сильные новости Надежда Пужинськая. По информации основателя издания Петра Кузнецова, ее задержали в связи с участием в массовых беспорядках.

Источник: Выборы видишь? | TUT.BY

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23:45 - 03 октября

После отмены аккредитации иностранных СМИ в Беларуси Александр Лукашенко больше не представляет интересы страны и своего народа.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Германии.

— Этот тревожный шаг еще раз показывает, что Лукашенко больше не представляет интересы своего народа и своей страны, — заявили в представительстве страны.

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23:39 - 03 октября

Ночью протесты в Беларуси продолжаются. Люди находятся на улицах с флагами.

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20:07 - 03 октября

В Беларуси продолжают проходить акции против режима Лукашенко. По состоянию на вечер 3 октября мероприятия проходят мирно, силовики ОМОН приезжали на место акций, но никого не задерживали.

— Приехали сотрудники, посмотрели и уехали. Никого не задержали, странно, — цитирует читателя ресурс TUT.by.

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17:30 - 03 октября

На центральные улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не образуют колонны, а просто гуляют. Такой формат — альтернатива традиционным женским маршам, которые разгоняют силовики.

/ 3 фотографии

Фото: Наша Нiва

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17:24 - 03 октября

Студенты и преподаватели Белорусского государственного университета записали видеообращение.

— Мы не будем молчать, а будем говорить правду, будем петь и добиваться справедливости во всей стране.

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