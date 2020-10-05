В Гродно 13-летней девочке во время задержания попал перцовый газ в лицо. Впоследствии ее отпустили, а в милиции сообщили, что газ в отношении несовершеннолетней не применялся — он применялся в отношении ее отчима, который в это время оказывал сопротивление сотрудникам милиции.
Во время традиционной воскресной акции протеста СМИ насчитали более 100 тыс. участников. Точную оценку дать трудно, поскольку колонны были разной плотности и были растянуты на несколько километров. Но демонстрантов 4 октября было явно больше, чем в минувшее воскресенье, 27 сентября.
В Минске начались первые задержания участников протестов.
Люди в черном задержали мужчину на выходе из станции метро Немига.
Также стало известно, что задержана корреспондент гомельского издание Сильные новости Надежда Пужинськая. По информации основателя издания Петра Кузнецова, ее задержали в связи с участием в массовых беспорядках.