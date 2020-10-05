Правительство Египта освободило туристов, которые приезжают в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, от уплаты визового сбора.

Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2020 года и продлится до 30 апреля 2021 года.

В то же время остается правило об обязательном отрицательном результате ПЦР-теста, которое гражданин должен сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

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Пройти тестирование можно и по прибытии в страну.

Правила въезда в Египет

С 1 сентября Египет изменил требования для тестов на коронавирус, которые необходимо пройти туристам.

Документ, подтверждающий, что человек не болел, должен быть у всех путешественников старше шести лет.

Тестирование надо пройти до момента пересечения границы страны. Подробнее о правилах въезда в Египет читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Египте