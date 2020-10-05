PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Египет освободил туристов от уплаты визового сбора — детали

Правительство Египта освободило туристов, которые приезжают в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, от уплаты визового сбора.

Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2020 года и продлится до 30 апреля 2021 года.

В то же время остается правило об обязательном отрицательном результате ПЦР-теста, которое гражданин должен сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Читайте: Отдых в Египте 2020: цены на путевки и нужна самоизоляция после возвращения

Пройти тестирование можно и по прибытии в страну.

Правила въезда в Египет

С 1 сентября Египет изменил требования для тестов на коронавирус, которые необходимо пройти туристам.

Документ, подтверждающий, что человек не болел, должен быть у всех путешественников старше шести лет.

Тестирование надо пройти до момента пересечения границы страны. Подробнее о правилах въезда в Египет читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Египте

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка