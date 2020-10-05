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Факти / Світ

Єгипет звільнив туристів від сплати візового збору – деталі

Уряд Єгипту звільнив туристів, які приїжджають до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор та Асуан, від сплати візового збору.

Нововведення розпочне діяти з 1 листопада 2020 року і триватиме до 30 квітня 2021 року.

Водночас залишається правило про обов’язковий негативний результат ПЛР-тесту, який громадянин зробив не раніше, ніж за 72 години до прибуття.

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Пройти тестування можна і після прибуття до країни.

Правила в’їзду до Єгипту

З 1 вересня Єгипет змінив вимоги для тестів на коронавірус, які необхідно пройти туристам.

Документ, який підтверджує, що людина не хворіла, має бути у всіх мандрівників старше шести років.

Тестування треба пройти до моменту перетину кордону країни. Більше про правила в’їзду до Єгипту читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України в Єгипті

Фото: Dreamstime

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