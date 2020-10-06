В Бишкеке, где с 5 октября не прекращаются протесты из-за предварительных результатов парламентских выборов, по требованию демонстрантов освободили из СИЗО Госкомитета нацбезопасности экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Его вывели из изолятора в 4.30 по местному времени.

Местные СМИ показали, как освобожденного политика приветствуют протестующие. Из толпы он машет рукой своим сторонникам.

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Кто такой Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год.

В августе 2019 года его задержали в резиденции под Бишкеком.

Бывшего лидера страны обвинили в коррупции при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в убийстве сотрудника спецподразделения Госкомитета нацбезопасности, а также в вооруженном сопротивлении властям и причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.

В июне 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Протесты в Бишкеке

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули протесты на улицах Бишкека после оглашения предварительных результатов парламентских выборов.

Они переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующие забросали их коктейлями Молотова и камнями.

А ночью 6 октября демонстранты захватили здания парламента и администрации президента.

Сейчас известно, что в результате протестов в Бишкеке погиб человек. В целом пострадали 590 демонстрантов, 150 из их госпитализированы, 13 – находятся в реанимации.

Источник: АКИpress