В Бишкеке, где с 5 октября не прекращаются протесты из-за предварительных результатов парламентских выборов, по требованию демонстрантов освободили из СИЗО Госкомитета нацбезопасности экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Его вывели из изолятора в 4.30 по местному времени.
Местные СМИ показали, как освобожденного политика приветствуют протестующие. Из толпы он машет рукой своим сторонникам.
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Кто такой Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год.
В августе 2019 года его задержали в резиденции под Бишкеком.
Бывшего лидера страны обвинили в коррупции при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в убийстве сотрудника спецподразделения Госкомитета нацбезопасности, а также в вооруженном сопротивлении властям и причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.
В июне 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.
Протесты в Бишкеке
В Кыргызстане 5 октября вспыхнули протесты на улицах Бишкека после оглашения предварительных результатов парламентских выборов.
Они переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующие забросали их коктейлями Молотова и камнями.
А ночью 6 октября демонстранты захватили здания парламента и администрации президента.
Сейчас известно, что в результате протестов в Бишкеке погиб человек. В целом пострадали 590 демонстрантов, 150 из их госпитализированы, 13 – находятся в реанимации.
Источник: АКИpress