Социальные сети Facebook и Instagram с 6 октября удаляют контент QAnon, даже если он не содержит агрессивных призывов.

QAnon — популярная теория заговора в США. Согласно ей, президент Дональд Трамп планирует разоблачить международную схему вовлечения в проституцию несовершеннолетних.

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Теория гласит, что в незаконные действия вовлечены американские знаменитости и лидеры Демократической партии США, которые якобы поклоняются сатане.

— Мы удалим все страницы, группы и учетные записи Facebook, представляющие QAnon, даже если они не содержат агрессивного контента. И мы продолжим отключать профили администраторов, которые управляют страницами и группами, удаленными за нарушение, — сообщает Facebook.

Социальные сети пытаются избежать призывов к насилию, опубликованных на популярных платформах.

— В течение первого месяца мы удалили более 1 500 страниц и групп для QAnon, содержащих обсуждения потенциального насилия, и более 6 500 страниц и групп, связанных с более чем 300 военизированными социальными движениями, — пишут на сайте.

Платформы готовы к новым попыткам публикации запрещенного контента. Они продолжают изучать дальнейшие действия заговорщиков, а также будут обновлять политику сообществ и корректировать действия по мере необходимости.

Борьба Facebook c буллингом

Просмотр чужой переписки в Facebook могут признать буллингом. В этом году Европейский суд по правам человека рассмотрел дело по буллингу в интернете и впервые признал его формой насилия над женщинами.

Жертва подала в суд на своего мужа, который использовал ее данные, включая информацию с Facebook. Виновнику назначили административный штраф.

Джерело: Facebook

Фото: Unsplash