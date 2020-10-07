Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд по делу о Северном потоке-2

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на 7,6 млрд долларов по делу о Северном потоке-2.

Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава Управления по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) Томаш Хрустный.

Также был наложен общий штраф в размере $100 млн на пять европейских компаний, которые сотрудничают с Газпромом.

— В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор о строительстве, — передал решение регулятора Хрустный и объяснил, что компании могут его оспорить.