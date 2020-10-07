PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд по делу о Северном потоке-2

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на 7,6 млрд долларов по делу о Северном потоке-2.

Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава Управления по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) Томаш Хрустный.

Также был наложен общий штраф в размере $100 млн на пять европейских компаний, которые сотрудничают с Газпромом.

— В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор о строительстве, — передал решение регулятора Хрустный и объяснил, что компании могут его оспорить.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка