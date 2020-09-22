США работают над созданием коалиции против строительства Северного потока-2 — Помпео

В США газопровод Северный поток-2 считают реальной угрозой для независимости и безопасности Европы.

Поэтому Вашингтон начал работать над созданием международной коалиции против его строительства.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

— Газопровод Северный поток-2 защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также грозит Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это.

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Также Майк Помпео надеется, что правительство Германии поддержит эту идею, учитывая отравление российского оппозиционера Алексея Навального и реальные последствия для безопасности.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии не исключают приостановку строительства Северного потока-2 из-за отравления Навального.

Однако это решение будет зависеть от действий России и от ее участия в расследовании.

Источник: Госдеп США