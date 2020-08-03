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Факты / Мир / Россия

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за Северного потока-2

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский Газпром за отказ от сотрудничества по расследованию в отношении Северного потока-2.

Сумма штрафа составляет 213 млн злотых ($57 млн – Ред.).

Штрафные санкции касаются создания консорциума, финансирующего строительство газопровода Северный поток-2 без согласия UOKiK.

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Эта обязанность исходит из европейских законов, на которых основан польский закон О защите конкуренции и потребителей.

Обвинение объявлено еще пяти компаниям: Engie из Швейцарии, а также нидерландским компаниям Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

Председатель UOKiK обратился за документами дела и к Газпрому, но в компании отказались предоставить информацию, которая необходима для проводимого разбирательства.

Польша против Газпрома

3 июня антимонопольный регулятор в Польше UOKiK возбудил дело против Газпрома из-за игнорирования российской стороной требования предоставить документы для антимонопольного расследования в отношении Северного потока-2.

Тогда Польша грозилась взыскать с российской компании до €50 млн.

Источник: UOKiK

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