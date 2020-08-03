Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за Северного потока-2

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский Газпром за отказ от сотрудничества по расследованию в отношении Северного потока-2.
Сумма штрафа составляет 213 млн злотых ($57 млн – Ред.).
Штрафные санкции касаются создания консорциума, финансирующего строительство газопровода Северный поток-2 без согласия UOKiK.
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Эта обязанность исходит из европейских законов, на которых основан польский закон О защите конкуренции и потребителей.
Обвинение объявлено еще пяти компаниям: Engie из Швейцарии, а также нидерландским компаниям Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.
Председатель UOKiK обратился за документами дела и к Газпрому, но в компании отказались предоставить информацию, которая необходима для проводимого разбирательства.
Польша против Газпрома
3 июня антимонопольный регулятор в Польше UOKiK возбудил дело против Газпрома из-за игнорирования российской стороной требования предоставить документы для антимонопольного расследования в отношении Северного потока-2.
Тогда Польша грозилась взыскать с российской компании до €50 млн.
Источник: UOKiK