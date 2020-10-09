Авто екс-президента Киргизстану Атамбаєва обстріляли

В Кыргызстане 9 октября неизвестные обстреляли автомобиль бывшего президента Алзамбека Атамбаева.
Стрельба началась во время митинга в Бишкеке, когда Атамбаев проезжал по площади Ала-Тоо.
Отмечается, что нападавший стреляли боевыми патронами, однако бывший президент не пострадал.
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В сети появилось видео покушения на Алзамбека Атамбаева.
Протесты в Кыргызстане: заявление президента Жээнбекова
На днях президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет остановить протесты.
Политик отметил, что вполне осознает, что ситуация в стране достигла критической точки.
Также Жээнбеков добавил, что повторные парламентские выборы — главное условие для стабилизации политической ситуации в Кыргызстане.