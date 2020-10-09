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Факты / Мир

Авто екс-президента Киргизстану Атамбаєва обстріляли

В Кыргызстане 9 октября неизвестные обстреляли автомобиль бывшего президента Алзамбека Атамбаева.

Стрельба началась во время митинга в Бишкеке, когда Атамбаев проезжал по площади Ала-Тоо.

Отмечается, что нападавший стреляли боевыми патронами, однако бывший президент не пострадал.

Читайте: Протесты в Кыргызстане: почему люди вышли на улицы и чем все может закончиться

В сети появилось видео покушения на Алзамбека Атамбаева.

Протесты в Кыргызстане: заявление президента Жээнбекова

На днях президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет остановить протесты.

Политик отметил, что вполне осознает, что ситуация в стране достигла критической точки.

Также Жээнбеков добавил, что повторные парламентские выборы — главное условие для стабилизации политической ситуации в Кыргызстане.

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