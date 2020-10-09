Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку.

— Как только страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана, — сказал Жээнбеков в заявлении.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки.

— Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность, — отметил Жээнбеков.

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Жээнбеков считает, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

— Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента, — подчеркнул глава государства.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные — Биримдик, Мекеним Кыргызстан и Кыргызстан и оппозиционная — Бутун Кыргызстан.

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.