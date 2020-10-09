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Факти / Світ

Авто екс-президента Киргизстану Атамбаєва обстріляли

У Киргизстані 9 жовтня невідомі обстріляли автомобіль колишнього президента Алзамбека Атамбаєва.

Стрілянина розпочалася під час мітингу у Бішкеку, коли Атамбаєв проїжджав площею Ала-Тоо.

Зазначається, що нападники стріляли бойовими кулями, однак колишній президент не постраждав.

У мережі з’явилося відео замаху на Алзамбека Атамбаєва.

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