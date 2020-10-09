09:04 -

Імунітет від переслідувань пропонує надати Олександру Лукашенку білоруська опозиціонер Світлана Тихановська. Це є варіантом для зміни влади у країні, заявила вона.

Якщо Лукашенко виїде куди-небудь і буде там проводити час, то це допустимо, зазначила вона. Але вона усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

Тихановська також додала, що не може пробачити Лукашенку його злочинів.