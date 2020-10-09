Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
Чехія також відкликає посла з Білорусі. Він їде на консультації приблизно на тиждень. У такий спосіб Чехія відповідає на дії білоруської влади щодо Польщі та Литви.
Раніше стало відомо, що посла відкличе Словаччина.
Світлана Тихановська зустрілася з міністрами закордонних справ Болгарії і Греції.
З міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою Тихановська обговорила можливу програму реабілітації для постраждалих під час розгонів акцій протесту, а також візову підтримку для білорусів.
Глава МЗС Греції Нікос Дендіас зазначив, що для Греції гостро стоїть питання звільнення політв’язнів в Білорусі.
Імунітет від переслідувань пропонує надати Олександру Лукашенку білоруська опозиціонер Світлана Тихановська. Це є варіантом для зміни влади у країні, заявила вона.
Якщо Лукашенко виїде куди-небудь і буде там проводити час, то це допустимо, зазначила вона. Але вона усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.
Тихановська також додала, що не може пробачити Лукашенку його злочинів.
Президент Словаччини Зузана Чапутова готова підтримати білоруський народ. Про це вона повідомила під час зустрічі зі Світланою Тихановською.
– Весь демократичний світ вважає зусилля сотень тисяч білорусів виправданими. Режим Лукашенка втратив легітимність і не може підтримувати владу без насильства проти власного народу. Пані Тихановська відчуває, що Словаччина розуміє Білорусь. І я запевнила її, що вона і надалі користуватиметься нашою повною підтримкою.
Прес-секретар білоруського МВС підтвердила, що Тихановська оголошена в розшук в Білорусі.
У МВС Росії заявили, що кримінальних справ проти Тихановської в Росії не порушували, а в список вона потрапила в межах угод СНД між країнами.
Понад 800 музикантів, художників, акторів, викладачів, режисерів, літераторів та інших діячів і активістів культурної сфери підписали відкритий лист.
Вони вимагають переглянути результати президентських виборів, зупинити насильство, скасувати чорні списки і не чинити тиск на діячів культури, які не згодні з політикою білоруської влади.
Польські ЗМІ повідомляють, що до п’ятниці, 9 жовтня, з Білорусі поїдуть 32 польських дипломати.
За інформацією видання Gazeta Wyborcza, Варшава не планує робити аналогічну відповідь щодо до білоруських дипломатів у Польщі.
Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала оголошення її у розшук в РФ.
Про це вона заявила під час свого візиту до Німеччини.
– Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я у якійсь кримінальній справі, тим паче у Росії, – зазначила Світлана Тихановська.
Вечір 7 жовтня у містах Білорусі проходить спокійно. ЗМІ не повідомляють про акції та протести.
У Європарламенті 25 депутатів направили листа військовому керівництву Білорусі із закликом не виконувати накази Олександра Лукашенка.
– Ви повинні захищати мирних мешканців, а не бити і залякувати їх, зокрема вагітних жінок і людей похилого віку, – заявили депутати.